В НАТО заявляют, что Россия игнорирует призывы международного сообщества предпринять шаги по снижению напряженности у украинской границы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что риск возникновения конфликта на границе Украины и России является реальным, потому что РФ продолжает стягивать войска и технику к украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Мы сожалеем, что, несмотря на звучащие на протяжении многих недель призывы международного сообщества, Россия не предпринимает шагов для деэскалации. Военное наращивание России продолжается при участии десятков тысяч военнослужащих (в боевых подразделениях) и тяжелого вооружения", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что РФ усиливает военное наращивание угрожающей риторикой, напомнив, что в прошлом Россия применяла силу против соседних стран.

"Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают систему безопасности в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, по его словам, Альянс остается преданным двуединому подходу в отношениях с Россией. В частности, во-первых, речь идет о сдерживании и обороне, во-вторых – о конструктивном диалоге.

Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Читайте такжеВ Кремле считают "вопросом жизни и смерти" присутствие НАТО в Украине

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости: