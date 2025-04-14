Кроме того, Каллас рассказала об инициативе по поставке в Украину 2 миллионов снарядов.

Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), которая призвана укреплять военный потенциал Вооруженных сил Украины, продолжает подготовку и обучение украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас сказала на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

"У нас есть миссия по обучению украинских солдат. Более 73 тысяч солдат мы уже подготовили", – сообщила Каллас.

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Также она отметила, что сегодня министры обсудили, что еще могут сделать в поддержку Украины. В частности, по ее словам, "когда речь идет о миссии, должны ли мы расширить мандат тех миссий, которые уже есть для того, чтобы также внести вклад в гарантии безопасности коалиции желающих".

Вместе с тем, говоря об инициативе по поставке в Украину 2 миллионов снарядов, она отметила, что рада видеть, что уже согласовано более двух третей средств из 5 млрд евро для достижения этой цели.

"Мы до сих пор не достигли показателя в 100%, но нам однозначно надо двигаться дальше в этом. Большая часть стран-членов соглашается, что нам надо делать больше", – добавила Каллас.

Чиновница обратила внимание на то, что Норвегия, которая не является членом Евросоюза, делает вклад объемом 4 миллиона евро для этой инициативы. Высокая представительница ЕС подчеркнула, что доставить эти снаряды в Украину планируют как можно скорее.

По словам Каллас, в этом году страны-члены Евросоюза сделали вклад для Украины на сумму более 23 млрд евро. В прошлом году эта сумма составляла 20 млрд евро. Вместе с вкладом от США в прошлом году на поддержку Украины было выделено 40 млрд.

Помощь ЕС Украине

Осенью 2024 года в Евросоюзе решили продлить деятельность миссии по тренировке украинских солдат на два года – до 15 ноября 2026 года. В частности, в бюджете предусмотрено выделение почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года. Главная цель миссии заключается в содействии укреплению военного потенциала Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 9 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении 1 млрд евро от ЕС. Эти средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

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