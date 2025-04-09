Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

Сегодня, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС объемом 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе", - написал он в Telegram.

Шмыгаль подчеркнул, что это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

Видео дня

Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

"Подчеркнул на встрече, что наш приоритет - полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу отдельное внимание", - добавил премьер.

Международная помощь Украине - последние новости

Украина получит 432 млн долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны 2 апреля в Киеве между Министерством развития общин и территорий Украины и Всемирным банком.

1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине очередные 3,5 млрд евро транша в рамках Ukraine Facility. Общая финансовая помощь нашей стране в рамках программы Ukraine Facility составляет 19,6 млрд евро, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать новости: