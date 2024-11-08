Мандат Миссии ЕС продлен до 15 ноября 2026 года.

Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), которая ответственна за подготовку Сил обороны Украины, будет взаимодействовать с инициативой НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU). Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

В частности, Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине на следующие два года - до 15 ноября 2026 года. В бюджете предусмотрено выделение почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года.

Эта миссия остается ключевым инструментом военной поддержки Евросоюза для Украины. Главная цель миссии заключается в содействии укреплению военного потенциала Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении:

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"Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине будет сотрудничать с НАТО, особенно с Центром НАТО по вопросам безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU), и обмениваться информацией с центром открытым, взаимным и инклюзивным способом".

Сейчас Миссия ЕС уже подготовила 63 тысячи украинских солдат и это равнозначно десяти бригадам.

В ближайшие месяцы миссия подготовит дополнительные 15 тысяч военных. Общая цифра подготовленных солдат до конца зимнего периода 2024/2025 составит около 75 тыс.

Военная помощь Запада Украине

Как сообщал УНИАН, стали известны главные результаты саммита НАТО в Вашингтоне. Так, Альянс одобрил инициативу по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU), которая будет координировать поставки государствами-членами и партнерами военного обучения и техники для Украины, а также оказывать логистическую поддержку.

Это должно обеспечить усиленную, предсказуемую и скоординированную помощь Украине в сфере безопасности на долгосрочную перспективу и укрепить поддержку, которую государства-члены Альянса и партнеры оказывают Украине.

17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создании миссии по предоставлению Украине военной помощи (EUMAM Ukraine). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

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