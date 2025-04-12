Бригада будет сформирована с различными типами вооружения, чтобы создать полноценную сухопутную военную боевую единицу.

Норвегия по просьбе Украины возьмет на себя ведущую роль в подготовке украинских военных для бригады ВСУ.

О этом сообщил министр обороны Туре О. Сандвик, говорится в заявлении норвежского правительства. В сообщении отмечается, что бригада формируется с различными типами вооружения, чтобы создать полноценную сухопутную военную боевую единицу, которая может действовать независимо. Обычно бригада насчитывает от 3000 до 5000 солдат. Проект является гибким и масштабируемым и будет предоставлять оборудование и обучение в соответствии с потребностями Украины.

"Инициатива не будет заключаться в оснащении и обучении полностью новой бригады. Украине нужны "строительные блоки" в виде более мелких подразделений, которые могут стать частью существующих бригад и усилить их. Под руководством Норвегии страны Северной Европы и Балтии тесно сотрудничают с украинскими властями, чтобы гарантировать, что обучение и оборудование максимально соответствуют потребностям Украины", - детализировал Сандвик.

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"Создание более крупных сухопутных войск важно для Украины, и мы уже выделили 10 млрд норвежских крон на эти цели в 2025 году", - говорится в сообщении.

Эти деньги выделены из оборонного бюджета самой Норвегиии пойдут на покупку боеприпасов и материальных средств как у украинских производителей, так и у европейских.

Норвегия также вносит средства в пакет поддержки под руководством Великобритании, который, среди прочего, выделяет средства на радиолокационные системы и беспилотники.

Помощь Норвегии

Норвежское правительство резко увеличило военную поддержку Украины в 2025 году. За год Норвегия планирует направить на помощь Украине 85 млрд норвежских крон ($7,8 млрд). В целом до 2030 года помощь Норвегии будет увеличена до до 205 млрд норвежских крон.

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