Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов.

В день развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его супруга Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчетам, направленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Мелинде Гейтс перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на полтора миллиарда долларов, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на 300 миллионов долларов.

Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 124 миллиарда долларов.

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Фонд Cascade Investments, через который Билл Гейтс владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел Мелинде лишь небольшую долю акций. В распоряжении фонда остаются ценные бумаги на 50 миллиардов долларов таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистительной компании Ecolab.

Что известно о браке Гейтсов

Билл впервые встретил Мелинду в 1987 году, на пресс-брифинге «Майкрософта» в Нью-Йорке.

1 января 1994 года они поженились.

У супругов трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

В 2000 году Билл и Мелинда основали свою благотворительную организацию.

3 мая стало известно, что Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака.

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Автор: Денис Прядко