В меню рабочего обеда две закуски, суп, два горячих блюда на выбор и десерт.

Стало известно, меню рабочего обеда во время встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Фото меню обеда публикуют российские тг-каналы.

Отмечается, что в меню две закуски, суп, два горячих блюда на выбор и десерт.

Так, из закусок представлены салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо и барабулька с томатом и топинамбуром. Далее подадут суп-харчо с говядиной.

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Из горячих блюд на выбор предлагается кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака. И на десерт — "Птичье молоко".

Также на столах будут представлены два варианта российского вина.

Встреча Эрдогана с Путиным

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин встретились 4 сентября в российском городе Сочи. Сообщалось, что они, в частности, обсуждали экспорт украинского зерна.

Позже спикер российского диктатора Дмитрий Песков "обнулил" встречу - заявил, что российская сторона не собирается ничего подписывать по итогам встречи.

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