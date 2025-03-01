Известные актеры и артисты выступили против войны и раскритиковали действия Трампа во время разговора с президентом Украины.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать Президента Украины Владимира Зеленского после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. На этот раз Лиев Шрайбер, Тимоти Снайдер, мама Билли Айлиш и другие звезды раскритиковали действия американского лидера и отметили, что они не забыли о войне в Украине и поддерживают нашу страну.

Мама американской артистки Билли Айлиш - Мэгги Мэй Берд - опубликовала в Instagram "сториз", в которой назвала Трампа "фашистом", который продает Америку. Она дополнила пост фотографией Владимира Александровича.

"Трамп и Вэнс - это отвратительные фашисты, которые продают нашу страну Путину", - отметила мама певицы.

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Знаменитый американский актер, звезда фильма "Крик" Лиев Шрайбер, который постоянно помогает Украине и основал благотворительную организацию BlueCheck Ukraine, также отреагировал на перепалку политиков в Instagram. Он назвал спор в Белом доме "позором" и призвал помогать украинцам.

Американский музыкант, лидер группы "The White Stripes" Джек Уайт назвал Зеленского "мужественным человеком" и подчеркнул, что он нуждается и заслуживает поддержки мира.

"Владимир Зеленский - очень мужественный человек, который заслуживает поддержки всего мира. Он взял на себя борьбу своего народа и своей страны с доблестью и честью. Когда история оставит позади этих фальшивых лидеров, его будут помнить как героя и защитника свободы своего народа перед лицом огромной оппозиции. Пусть Господь благословит его путь вперед и его возможную победу против тирании", - написал Уайт в Instagram.

Американский историк Тимоти Снайдер опубликовал серию постов X, в которых написал: "Уважаю президента Зеленского за то, что он пришел на Fox и сказал умные вещи в то время, когда такое бывает очень редко".

Довольно резко прокомментировал в X события в Вашингтоне британский актер Майкл Кейн. Он лаконично высказался о ссоре политиков и обратился к президенту США: "Трамп, успокойся".

Американская актриса Пайпер Перабо, известная по фильму "Тайные связи" в своем Instagram коротко написала: "Слава Украине". А вот автор бестселлеров Киммери Мартин обратилась к украинцам, отметив, что американцы "стыдятся предательства своего правительства".

"Мне так жаль", - написала писательница в Instagram.

Американский писатель и комик Кристофер Бьюлман назвал Трампа в Instagram "идиотом-предателем" и "продажным". А также добавил, что он пытается угодить "боссу в Кремле", имея в виду Путина.

"Ни один из них не имел ни грамма характера или мужества человека, которого пытались унизить. Самые темные дни, которые я когда-либо видел в руководстве. Конфуз в Белом доме был чистым театром для одной аудитории", - убежден Бьюлман.

Напомним, ранее Катрин Денев посвятила церемонию вручения кинопремии Сезар Украине. Звезда французского кино в очередной раз продемонстрировала свою поддержку Украине и пришла на событие с брошью в форме украинского флага.

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