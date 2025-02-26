Вице-президент призвал диаспору воспринять США как свою страну и отстаивать ее интересы.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обратился к украинской диаспоре с призывом воспринять США как свою страну и отстаивать ее интересы. Об этом он написал на платформе Х.

Вице-президент вспомнил, как во время своей предвыборной кампании в Сенат в 2022 году в штате Огайо он встретил украинца, которого "очень разозлили" взгляды Вэнса на "конфликт" и его желание как можно быстрее его завершить.

"Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится", - процитировал он этого украинца. Вэнс тогда ему ответил: "Господин, ваша страна - Соединенные Штаты Америки, и моя тоже".

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Вице-президент подчеркнул, что его всегда оскорбляет, когда новые иммигранты в США "хотят использовать силу и влияние своей новой нации, чтобы уладить этнические споры старой". Одной из важнейших частей ассимиляции, подчеркнул он, "является восприятие США как своей страны".

В то же время, отметил вице-президент, он знает многих иммигрантов, "которые имеют правильную точку зрения". Это те, по его словам, для которых интересы США на первом месте. Он добавил, что встречал многих таких украинцев во время предвыборной кампании и после нее.

Другие заявления администрации США относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп высказался о предстоящем визите в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. "Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", - сказал американский президент. По его словам, страны "почти договорились" по соглашению о полезных ископаемых Украины.

Также у Трампа предупредили, что Украина будет "немного несчастной" из-за соглашения с РФ. Впрочем, как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, "президент знает, как договориться лучше, чем кто-либо, кто когда-либо занимал должность американского президента".

Кроме того, недавно в администрации США высказались против передачи ядерного оружия Украине как альтернативы НАТО. Госсекретарь Марко Рубио назвал несерьезным заявление президента Украины Зеленского о том, что стране необходимо дать ядерное оружие для защиты от российской агрессии, если процесс вступления в НАТО затянется на годы или десятилетия.

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