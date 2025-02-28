Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Украина - это Европа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его неудачного визита в США.

"Ваше достоинство прославляет мужество украинского народа. Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой Президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", - написала она.

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Украина - это Европа.

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"Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать отбиваться от агрессора. Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов", - добавила она.

Ссора Трампа с Зеленским

Ряд политиков Европы выступили в поддержку Украины после спора Трампа и Зеленского в Белом доме.

Премьер Польши Дональд Туск заявил: "Уважаемый Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не сами".

Премьер-министр Испании Педро Санчес также в соцсетях написал: "Украина, Испания с тобой".

Президент Литвы Гитанас Науседа: "Украина, ты никогда не будешь идти сама".

Заместитель лидера партии ХДС-ХСС Иоганн Вадефул заявил, что "свободная Европа не изменит Украине".

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Россия - агрессор, а украинцы - пострадавший народ.

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