Тренировки проводятся военными Национальной гвардии Флориды, которые уже сотрудничали с украинскими военными еще до войны на территории Украины.

Соединенные Штаты Америки начали тренировать украинских военных на военных объектах в Германии.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга для прессы.

"Учения базируются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают обучение радиолокационным системам и бронетехнике, которые недавно были анонсированы как часть пакетов помощи в сфере безопасности", - сказал Кирби.

Он отметил, что тренировки проводятся военными Национальной гвардии Флориды, которые уже сотрудничали с украинскими военными еще до войны на территории Украины. В середине февраля Пентагон "в целях предосторожности" передислоцировал 160 своих нацгвардейцев из Украины, объясняя это заботой об их безопасности.

По словам Кирби, США проводят обучение украинцев в Германии и других странах Европы.

"Эти новые тренировки являются прямой поддержкой недавних пакетов помощи США в области безопасности, которые призваны помочь Украине выиграть свои битвы сегодня и укрепить силы на завтра. Эти новые системы и связанная с ними подготовка укрепят способность Украины противостоять обновленному наступлению России на восток Украины", - отметил Кирби.

Напомним, в январе этого года Yahoo News сообщало, что ЦРУ готовит украинских военных для ведения боевых действий в случае вторжения России. Отмечалось, что американцы пытались работать только с избранными украинскими подразделениями, некоторые из которых были созданы по настоянию ЦРУ, и которые были изолированы от остальных спецслужб. Это происходило из-за российской сети шпионов в украинских спецслужбах.

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