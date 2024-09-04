Белый Дом готов предъявить обвинение некоторым российским компаниям, которые используются с целью пропаганды в ходе выборов США.

Администрация Байдена готова официально обвинить Россию в проведении кампании по влиянию на президентские выборы в США, которые произойдут к концу 2024 года.

Кремлю, по данным CNN, подконтрольны некоторые СМИ и различные онлайн-платформы, которые используются россиянами для распространения дезинформации, направленной на американских избирателей.

США, как заявляют на сайте телеканала, вынуждены предпринять ряд шагов, которые будут направлены на противодействие усилиям Кремля.

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Российская государственная медиа-сеть RT (Russia Today) станет основным объектом обвинения США. Эта компания считается ключевой частью пропагандистской кампании Кремля, управляя телевизионными платформами по всему миру, включая RT America.

Министерство юстиции ранее заставило этот ресурс зарегистрироваться в качестве иногента, после того, как разведслужбы США пришли к выводу, что с его помощью россияне вмешивались в выборы 2016 года. А в июле 2024 года Минюст обвинил сотрудника RT в причастности к схеме с использованием 1000 аккаунтов в соцсетях для распространения дезинформации о войне в Украине, выдывая это за мысли американских граждан. Ожидаемые заявления Белого Дома станут второй крупной попыткой администрации Байдена ослабить влияние Russia Today в Америке в течение последних месяцев.

Еще одной компанией РФ, которую обвинят во вмешательстве в выборы, как заявляет CNN, является "Агенство социальной инженерии".

Официальное обвинение России во вмешательстве в выборы США является, по данным телеканала, значительным публичным ответом со стороны Белого Дома. Как и обвинение Ирана в хакерских атаках, нацеленных на президента США Джо Байдена, кандидата в президенты Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис.

Выборы в США - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что Украина будет дожидаться выборов в США, чтобы понимать, сможет ли наша страна и дальше продолжать боевые действия.

У него был всего один разговор с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, в котором он услышал о поддержке Украины и стремлении остановить войну, без каких-либо деталей "какой ценой" это произойдет.

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