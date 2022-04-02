Военные США отменили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.

Ранее пуск ракеты Minuteman III планировался на 2 марта, но был отложен на фоне заявлений РФ о приведении своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. В Вашингтоне подчеркнули, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия "помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков", сообщает Голос Америки.

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при отсрочке первого запуска. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

"ВВС уверены в [боевой] готовности стратегических сил США", - сказала Стефанек.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III

МБР Minuteman III, способная нести ядерный заряд, является ключевой частью стратегического арсенала Вооруженных сил США, имеет дальность полета более 9660 км и может лететь со скоростью примерно 24 тыс. км/ч. Ракеты подобного рода рассредоточены в укрепленных подземных шахтах.

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