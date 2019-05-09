В США разработали ракету, которая поражает цели лезвиями

Ракету разрабатывали в течение восьми лет.

Соединенные Штаты Америки создали 45-килограммовую высокоточную ракету R9X, которая поражает цель лезвиями, которые выбрасываются из корпуса.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на собственные источники в администрации США, уверяют, что эта засекреченная система является модификацией ракеты Hellfire. Она весит больше 45 кг и не имеет боеголовки. Также ракета имеет шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения с целью.

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Источники также добавляют, что ракета имеет длину около 1,5 м и используется нечасто, только при возникновении особых обстоятельств". Например, такими обстоятельствами могут быть необходимы удары по террористическим группировкам.

Там отмечают, что разработка высокоточной ракеты стартовала в 2011 году. Предполагалось, что один из ее прототипов смогут использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Пока, по данным WSJ, это высокоточное оружие была применена по меньшей мере два раза. В первый раз ракета была применена ЦРУ в феврале 2017 года Идлиб. Второй - в январе 2019 года. Тогда американские военные ликвидировали террориста, причастного к подрыву эсминца США Cole в Йемене в 2000 году.