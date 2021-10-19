Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что нынешний спецпредставитель Халилзад оставит занимаемую должность.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о намерении покинуть свой пост.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Халилзад оставит занимаемую должность. Новым спецпредставителем по Афганистану будет назначен Томас Уэст, который был заместителем Халилзада.

"Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост, и я выражаю свою признательность за его десятилетия работы на американский народ… Я благодарю посла Халилзада и приветствую спецпредставителя Уэста на его должности", - говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

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Томас Уэст будет руководить дипломатическими усилиями, консультировать секретаря и помощника секретаря в Бюро по делам Южной и Центральной Азии и тесно координировать свои действия с США.

Залмай Халилзад был спецпредставителем США по Афганистану с сентября 2018 года, в 2004-2005 годах он был послом в этой стране.

Томас Уэст занимал пост заместителя спецпредставителя с января 2021 года. С 2012 по 2015 годы он был советником вице-президента США, которым тогда был нынешний президент США Джо Байден, по Южной Азии.

Захват власти в Афганистане талибами

Талибы захватили Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана 15 августа. Бывший президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан в тот же день.

30 августа США вывели войска из страны, после чего "Талибан" объявил о полной независимости Афганистана.

В ходе вывода американских войск и эвакуации мирных граждан погибли 13 американских военнослужащих в результате подрыва смертника возле аэропорта Кабула.

30 сентября начальник генштаба США Марк Милли назвал причины поражения американской армии в Афганистане. Милли выразил мнение, что США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

Автор: Ирина Погорелая