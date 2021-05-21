Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится на Ближний Восток, где проведет переговоры с главами МИД Израиля, Палестины.

США пытаются не допустить, чтобы нынешние столкновения на Ближнем Востоке были затяжными, как это было в предыдущие годы.

Об этом завил президент США Джо Байден. «Мы проводили интенсивные дискуссии на высоком уровне с Египтом, палестинскими властями и другими странами Ближнего Востока с целью избежать того затяжного конфликта, свидетелями которого мы были в предыдущие годы, когда начинались боевые действия», - сказал Байден на брифинге.

Он уточнил, что в течение последних дней несколько раз лично разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Читайте такжеБайден пообещал помочь Газе, а "Железный купол" Израиля – пополнить ракетами«Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности, в равной степени наслаждаться свободой, процветанием и демократией»,— сказал Байден. По его словам, сейчас есть «подлинная благоприятная возможность добиться прогресса» в урегулировании ситуации в регионе.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится на Ближний Восток, где проведет переговоры с главами МИД Израиля, Палестины и других стран, передает kommersant.

«В ближайшие дни я отправлюсь в регион и с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами»,— написал Блинкен в Twitter.

В заявлении на сайте Госдепа сказано, что во время поездки планируется обсудить «усилия по восстановлению и совместной работе, чтобы построить лучшее будущее для израильтян и палестинцев».

Обострение на Ближнем Востоке

Обострение конфликта между Израилем и палестинскими движениями «Хамас» и «Исламский джихад» продолжалось с 10 мая.

В результате противостояния погибли 230 палестинцев и 12 израильтян.

Сегодня, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

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Автор: Ирина Погорелая