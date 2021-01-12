После принятия документа у вице-президент Майка Пенса будет 24 часа, чтобы отреагировать на этот призыв.

Палата представителей США рассматривает резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу взять на себя исполнение обязанностей президента.

Как сообщает телеканал CBS News, рассмотрение резолюции инициировали представители Демократической партии.

В резолюции выражается призыв к Пенсу «немедленно воспользоваться его полномочиями в соответствии с четвертой главой 25-й поправки (Конституции США), созвать и мобилизовать главных должностных лиц исполнительных департаментов в правительстве для того, чтобы объявить, что очевидно для народа, который находится в страхе: что президент не в состоянии успешно исполнять свои служебные обязанности».

В связи с этим конгрессмены призывать Пенса «взять на себя исполнение обязанностей президента».

Ожидается, что Палата представителей будет голосовать за эту резолюцию сегодня вечером по местному времени. Затем у Пенса будет 24 часа, чтобы отреагировать на этот призыв.

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Ситуация после выборов в США: что нужно знать

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдена.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу за «подстрекательство к мятежу». Голосование за этот документ может состояться в среду, 13 января.

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Автор: Виталий Саенко