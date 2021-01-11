Сегодня в нижней палате официально представят проект соответствующей резолюции.

Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, начинающей процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

Читайте такжеТрамп не верит, что его отстранят от должности - BloombergОб этом сообщает СNN со ссылкой на опубликованный текст документа.

Представители демократического большинства в Палате представителей США (нижней палате Конгресса) готовятся объявить импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу».

Телеканал отмечает, что

сегодня в нижней палате Конгресса демократы официально представят проект резолюции относительно импичмента Трампа.

В частности, демократы намерены обвинить Трампа в «подстрекательстве к мятежу» за его роль в беспорядках, которые происходили во время штурма Капитолия на прошлой неделе.

Единственная статья, по которой демократы намерены объявить Трампу импичмент, касается постоянных лживых утверждений Трампа о том, что он якобы выиграл выборы, и его выступления перед толпой сторонников в Вашингтоне 6 января, которые затем ворвались в здание Капитолия. Также это касается телефонного разговора Трампа и республиканского секретаря штата Джорджия, во время которого Трамп призвал «найти» достаточное количество голосов для него, чтобы выиграть выборы президента.

«При этом всем, президент Трамп создал серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов и их институтам правительства», - говорится в резолюции.

«Он угрожал целостности демократической системы, вмешивался в мирную передачу власти и поставил под угрозу равноправную ветвь власти. В связи с этим он не оправдал свое доверие как президент, что привело к явным травмированиям людей Соединенных Штатов», - говорится в резолюции.

Резолюция об импичменте является первым шагом к проведению голосования по импичменту на этой неделе, чтобы сделать Трампа первым президентом в истории, которому был объявлен импичмент дважды.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы призывают вице-президента США Майка Пенса в течение 24 часов объявить о применении 25-й поправки к Конституции США, чтобы устранить Трампа от власти. Если этого не произойдет, демократы вынесут рассмотрение вопроса импичмента в сессионный зал.

Подготовка к импичменту Трампа: что известно

Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.

Спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков у здания Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от власти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Катерина Шварц, Виталий Саенко