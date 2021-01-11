Палата представителей Конгресса США обнародовала проект резолюции, начинающей процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.
Читайте такжеТрамп не верит, что его отстранят от должности - BloombergОб этом сообщает СNN со ссылкой на опубликованный текст документа.
Представители демократического большинства в Палате представителей США (нижней палате Конгресса) готовятся объявить импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу».
Телеканал отмечает, что
сегодня в нижней палате Конгресса демократы официально представят проект резолюции относительно импичмента Трампа.
В частности, демократы намерены обвинить Трампа в «подстрекательстве к мятежу» за его роль в беспорядках, которые происходили во время штурма Капитолия на прошлой неделе.
Единственная статья, по которой демократы намерены объявить Трампу импичмент, касается постоянных лживых утверждений Трампа о том, что он якобы выиграл выборы, и его выступления перед толпой сторонников в Вашингтоне 6 января, которые затем ворвались в здание Капитолия. Также это касается телефонного разговора Трампа и республиканского секретаря штата Джорджия, во время которого Трамп призвал «найти» достаточное количество голосов для него, чтобы выиграть выборы президента.
«При этом всем, президент Трамп создал серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов и их институтам правительства», - говорится в резолюции.
«Он угрожал целостности демократической системы, вмешивался в мирную передачу власти и поставил под угрозу равноправную ветвь власти. В связи с этим он не оправдал свое доверие как президент, что привело к явным травмированиям людей Соединенных Штатов», - говорится в резолюции.
Резолюция об импичменте является первым шагом к проведению голосования по импичменту на этой неделе, чтобы сделать Трампа первым президентом в истории, которому был объявлен импичмент дважды.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы призывают вице-президента США Майка Пенса в течение 24 часов объявить о применении 25-й поправки к Конституции США, чтобы устранить Трампа от власти. Если этого не произойдет, демократы вынесут рассмотрение вопроса импичмента в сессионный зал.
Подготовка к импичменту Трампа: что известно
- Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.
- Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.
- Спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков у здания Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от власти.
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