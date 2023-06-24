Прохожие им аплодируют и фотографируются с ними, а вагнеровцы благодарят жителей Ростова-на-Дону за поддержку.

Отряды ЧВК "Вагнер готовятся к отходу из центра Ростова, в который они зашли сегодня утром.

Они садятся в машины со словами "Пацаны, загружаемся, едем домой" , передает корреспондент news161ru от штаба Южного военного округа.

Прохожие им аплодируют и фотографируются с ними, а вагнеровцы благодарят жителей Ростова-на-Дону за поддержку. Также они фотографируются на фоне застрявшего возле цирка танка.

Пресс-служба губернатора Ростовской области о заявлении Пригожина, решившего вернуть своих бойцов на позиции: "Предлагаем дождаться действий и комментировать их, а не слова".

ЧВК "Вагнер" планирует вернуться в полевой лагерь в "ЛНР", рассказал РИА Новости один из "вагнеровцев", присутствующих в Ростове.

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, передает Тасс.

Заявление Пригожина - детали

Пригожин заявил о прекращении похода на Москву и возвращении боевиков "Вагнера" в полевые лагеря.

"Сейчас наступил тот момент, когда (кровь) может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон мы разворачиваем свои колонны и уходим. В обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Пригожин.

Террорист Гиркин-Стрелков оказался недовольным решением Пригожина развернуть коллоны ЧВК "Вагнер" на пути на Москву.

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