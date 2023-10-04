В предыдущие годы поставки нефти в Китай через Арктику не осуществлялись кроме одного пробного рейса в конце 2022 года.

США следят за нарастающими поставками российской нефти в китайские порты по Северному морскому пути, что свидетельствует о расширении сотрудничества между Китаем и РФ в Арктике.

"Никто не стремится к конфликту. Мы будем наблюдать за этим максимально внимательно", - подчеркнул координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Голос Америки.

Северный морской путь идет вдоль российского побережья от Баренцева моря до Берингова пролива. С начала года через него прошло около десятка партий российской нефти в Китай. При этом, как отметило издание, по данным норвежского Центра логистики Крайнего Севера Северного университета, в предыдущие годы поставки нефти в Китай через Арктику не осуществлялись кроме одного пробного рейса в конце 2022 года.

Видео дня

По словам основателя Арктического института Мальте Хумберта, в то время, как западные страны снижают спрос на российскую нефть, то Китай готов ее закупать. Именно поэтому Кремль решил открыть арктические двери для Пекина.

"Природные ресурсы, которые ранее шли в Европу, теперь перенаправляются в Азию, особенно в Китай", - отметил он.

Доставлять грузы по Северному морскому пути на 30% быстрее, чем через Суэцкий канал. Упрощению поставок способствует и изменение климата, которое приводит к уменьшению льда.

Однако увеличение объемов перевозок связано с повышенным экологическим риском. Опасения усилились после того, как Москва объявила, что начнет использовать для транспортировки нефти через Арктику танкеры, корпуса которых не защищены ото льда.

"Если в российской Восточной Арктике случится разлив нефти, то вода пойдет в сторону США", - заявила директор Полярного института при Центре Вильсона Ребекка Пинкус и добавила, что нефть будет плыть через международные границы, и "это очень тревожная ситуация".

Издание отметило, что по сравнению со средними показателями 2022 года, в этом году Китай нарастил импорт российской нефти на 22%, до 400 тыс. баррелей в день.

Российская нефть

В августе российская нефть превысила ценовой лимит в $60, установленный странами "Большой семерки", и в июле ее стоимость составила более $64 за баррель. Из-за этого Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти - $15,3 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: