Окончательное решение будет принято в зале пленарных заседаний.

Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что отказ от российской нефти должен произойти не ранее 1 октября следующего года, а сокращение использования нефти РФ должно происходить постепенно.

Как сообщает bnr.bg, данное решеение является результатом подготовки ко второму второму чтению законопроекта об отказе от российской нефти, которым предлагается отменить отказ, однако окончательное решение будет принято в зале пленарных заседаний.

Две недели назад экономический комитет в первом чтении принял законопроект, который предусматривал отказ от российской нефти в 30-дневный срок. Однако министр экономики Болгрии Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

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"Реалистические сроки отказа составляют 12 месяцев или 1 октября 2024 года. Риски высоки, особенно в отношении 30-дневного срока, установленного в настоящее время. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но цены значительно вырастут. И здесь надо сказать, что тоже будут возможности для спекуляций и, возможно, даже нехватки топлива", - заявил миинистр.

По словам Богданова, альтернативных вариантов поставок нероссийской нефти, в том числе через Черноморский регион, достаточно, но своевременное согласование объемов необходимо для обеспечения производственного цикла.

"Примерно каждые 6 дней мы получаем танкер на нефтеперерабатывающий завод для переработки. Поскольку отказ от права отменен, мы должны сначала получить согласованные количества нероссийской нефти для переработки на нефтеперерабатывающем заводе. Эти количества должны быть согласованы с такими контрактами и параметрами, чтобы в конечном итоге гарантировать ритмичные поставки и качество получаемого сырья", - заявил он.

Болгария и российская нефть

В мае 2022 года Болгария пригрозила заблокировать нефтяные санкции ЕС против РФ. Страна хотела, чтобы Европейский союз согласился на исключительные условия покупки российской нефти для нее.

В июне 2023 года сообщалось о том, что Болгария подает в суд на "Газпром". Поставки газа были остановлены после того, как Болгария отказалась осуществлять расчеты с агрессором в российских рублях.

В сентябре 2023 года Болгария отобрала у "Лукойла" контроль над нефтяным терминалом. Сообщалось, что Болгария не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

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