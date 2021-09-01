У переводчика возникли проблемы с получением визы США из-за потери части необходимых документов.

Военные США не вывезли из Афганистана местного переводчика по имени Мохаммед, который в 2008 году помог спасти попавшего в снежную бурю Джо Байдена, который на то время был сенатором.

Обращение переводчика опубликовала газета The Wall Street Journal (WSJ). В ответ на это в Белом доме пообещали помочь афганцу.

Мохаммед работал переводчиком у американских военных. В 2008 году два вертолета США Black Hawk совершили аварийную посадку в Афганистане из-за сильной метели. На борту были трое сенаторов - Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел. Мохаммед и представители национальной гвардии Аризоны несколько часов по горам добирались до места посадки сенаторов. Переводчик также вместе с военными в течение 30 часов охранял вертолет и по мегафону говорил местным жителям, чтобы они не подходили близко.

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По данным WSJ, у Мохаммеда возникли проблемы с получением визы США из-за потери части необходимых документов. Переводчик вместе с семьей пытался покинуть Афганистан через аэропорт Кабула, но охранявшие его военные США сказали, что не могут пропустить его жену и четверых детей. Афганец рассказал газете, что после того, как его страну взял под контроль "Талибан", он боится выходить из дома.

"Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь",— передает WSJ обращение переводчика к президенту США. Издание не стало приводить полное имя и фамилию афганца из соображений безопасности.

Белый дом поблагодарил переводчика за его работу и пообещал помочь ему. "Мы вытащим вас. Мы наградим вас за вашу работу",— заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает kommersant.

Вывод войск США из Афганистана

США завершили вывод войск из Афганистана в ночь на 31 августа, вместе с союзниками они вывезли из страны более 123 тыс. гражданских лиц.

Джо Байден назвал миссию успешной. Он убежден, что прекращение войны в Афганистане означает для США "конец эпохи крупных военных операций по переустройству других стран".

Автор: Ирина Погорелая