"У Джанны больше нет отца": мать дочери убитого Джорджа Флойда впервые выступила с заявлением (фото)

Рокси Вашингтон сделала короткое заявление.

Мать дочери Джорджа Флойда впервые после его гибели выступила с заявлением, пытаясь заставить "всех узнать, что именно сделали эти офицеры".

В коротком плачевном заявлении вместе с дочерью, которую она родила от Флойда, Рокси Вашингтон оплакивала его потерю, передает CBS News.

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"Я хочу, чтобы все знали, что вот то, что забрали эти офицеры. В конце концов, они возвращаются домой, чтобы побыть со своими родными. А у Джанны больше не отца. Он никогда не увидит, как она растет, получает образование. Если у нее появятся проблемы и ей понадобится отец... У нее этого больше нет", - сказала Рокси Вашингтон.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из копов придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон.

Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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