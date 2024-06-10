По словам дипломата, это нужно сделать из-за будущих угроз.

Посол США в Японии Рам Эмануэль призвал страну помочь быстро пополнить ракетный арсенал, ведь конфликты на Ближнем Востоке и в Украине продолжаются, а Вашингтон хочет сохранить надежность своего сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет AP.

"Очевидно, что военно-промышленная база Соединенных Штатов не может соответствовать всем стратегическим вызовам, которые стоят перед нами, и обязательствам, которые мы имеем", - заявил он во время первых переговоров между Японией и США по ускорению военно-промышленного сотрудничества.

По его словам, те, кто хочет нанести вред США, не будут ждать, пока промышленный потенциал страны "будет наращиваться сам по себе".

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Посол отметил, что судостроительный потенциал Китая превзойдет американский и что ремонт в Японии кораблей ВМС США и самолетов ВВС, которые расположены в регионе, может освободить американские промышленные мощности, чтобы сосредоточиться на строительстве новых кораблей.

В издании напомнили, что на этой неделе в Токио проходят переговоры между заместителем министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильямом Лаплантом и его японским коллегой Масаки Фукасавой, главой Агентства по вопросам закупок, технологий и логистики.

"Они договорились создать рабочие группы для совместного производства ракет, а также для технического обслуживания и ремонта кораблей ВМС США и самолетов ВВС в регионе", - говорится в заявлении Министерства обороны Японии.

Кроме того, будет создана группа для обсуждения укрепления цепочки поставок.

Известно, что в декабре Япония ослабила ограничения на экспорт оружия, чтобы удовлетворить запрос США на поставку перехватчиков ракет класса "земля-воздух" PAC-3, которые изготавливаются в Японии по американской лицензии, чтобы дополнить американские запасы, которые сократились из-за поддержки Украины.

Помощь Японии для Украины

Как писал УНИАН, японское правительство работает над подписанием нового документа с Украиной, который предусматривает экономические меры для поддержки восстановления страны. Отмечается, что сейчас идет подготовка к переговорам премьер-министра Кисида Фумио и президента Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Япония усилила давление на Россию из-за закупки оружия у КНДР.

"Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, крайне важно принимать меры в координации с международным сообществом", - отметили в правительстве Японии.

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