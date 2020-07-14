Китай введет санкции против крупнейшей военной корпорации США

Пекин мотивирует введение санкций вмешательством Вашингтона во внутренние дела.

Власти Китая введут санкции по отношению к крупнейшей американской военно-промышленной корпорации - Lockheed Martin.

В Министерстве иностранных дел КНР во вторник сообщили о том, причиной стали поставки вооружения на Тайвань, пишет zn.ua со ссылкой на People’s Daily.

Китай традиционно мотивирует это тем, что США грубо вмешиваются во внутренние дела и якобы нарушают основополагающие принципы международных отношений.

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Перед этим стало известно, что Китай вводит санкции против американских сенаторов, конгрессменов и организаций в ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Санкции введены в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита.

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