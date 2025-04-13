Логика эскалации, навязанная президентом США, может превратить тарифную войну в вооруженное противостояние двух сверхдержав.

Развязанная Дональдом Трампом таможенная война против Китая может запустить сценарий войны настоящей. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на мнение аналитиков.

Аналитики и люди, приближенные к чиновникам в китайских руководящих кругах, утверждают, что та агрессивность и скорость, с которой Трамп начал и эскалировал таможенную войну, стала для Пекина неожиданностью и даже шоком. Хуже всего то, что Вашингтон даже не пытается начать какие-то предметные переговоры об урегулировании торгового спора. Фактически на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений между Пекином и Вашингтоном осталось очень мало надежных каналов для непубличных контактов.

Джуд Бланшетт, который руководит китайским направлением в американском аналитическом центре Rand Corporation, говорит, что все слишком сосредоточились на вопросе тарифов, хотя настоящая проблема заключается в том, что две страны потеряли каналы прямой связи.

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"Пекин был терпелив к повышению тарифов и другим повышениям до тех пор, пока они думали, что у них есть шанс сесть с Трампом и стабилизировать отношения. Сейчас это совсем не рассматривается", - сказал он.

Тесные торгово-инвестиционные связи между двумя крупнейшими экономиками мира долгое время были главным стабилизирующим фактором в их напряженных дипломатических отношениях. Аналитики предупреждают, что разрыв этих экономических связей, инициированный Трампом, может устранить ключевой предохранитель и открыть прямой путь для настоящей войны между ними.

WP отмечает, что Трамп и его команда исходили из убеждения, что Китай пойдет им на уступки в торговой войне. Но официальные лица Китая дали понять, что Пекин готовится к длительной экономической битве с Соединенными Штатами, поскольку считает себя проигравшей стороной в торговых соглашениях времен первой каденции Трампа.

"Трамп, по сути, готов к какой-то сделке, но теперь он, похоже, закопался в яму, где он не желает говорить с Китаем, если Китай не пойдет на уступки перед ним, а Китай точно не собирается этого делать. А это значит, что наиболее вероятным направлением развития событий является просто эскалация", - сказал Джейк Вернер, директор программы Восточной Азии в Институте Квинси.

Аналитики говорят, что чем дольше затянется торговая война, тем больше вероятность того, что противостояние распространится на другие сферы соперничества между двумя странами - в частности, на ситуацию вокруг Тайваня.

"Существует сценарий, когда все начинается с пошлин, чтобы заставить Китай уступить. Но когда Китай отказывается это сделать, это очень быстро распространяется на другие сферы, потому что Трамп верит в кампанию максимального давления. Опасность заключается в том, что когда двое уверенных лидеров решают посоревноваться в решимости, это значительно усиливает эскалацию, поскольку ... они оба верят, что победят", - говорит директор китайской программы в Центре Стимсона Юнь Сунь.

Противостояние Трампа с Китаем: последние новости

Как писал УНИАН, в течение последних двух недель США и Китай сцепились в гонке тарифов, едва ли не ежедневно повышая пошлины на импорт товаров друг друга. Все началось со ставки пошлины в 34%, но после серии контрмер взаимные пошлины превысили 100%. Фактически это блокирует поставки китайских товаров в США, а американских - в Китай.

На этом фоне Китай уже призвал Европу стать на его сторону и выступить общим фронтом против трамповской Америки.

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