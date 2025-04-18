Очевидно, на фронте в Украине присутствуют как просто китайские наемники, так и прямо направленные Пекином военные специалисты.

Пекин отправляет своих военных на фронт в Украину, чтобы лучше понять реалии современной войны, готовя собственное вторжение на Тайвань. Такое мнение на страницах издания The Hill изложил политический обозреватель Гордон Чанг, который является автором книг "Китайский проект по уничтожению Америки", "Грядущий крах Китая" и "Китай готовится к войне".

Чанг ссылается на последние сообщения украинских властей о том, что в составе российской армии воюют сотни граждан Китая. Вероятно, эти люди воюют как наемники и не были направлены непосредственно китайскими властями. Но на днях Reuters писал, что на фронте присутствуют также китайские офицеры, которые собирают информацию о тактике обеих сторон. И вот они уже точно делают это по приказу, а не по собственной инициативе, говорилось в той публикации.

Ричард Фишер из Центра международной оценки и стратегии в Вашингтоне в разговоре с Чангом отметил, что Китай, очевидно, стремится изучить опыт российско-украинской войны, чтобы лучше подготовить собственную армию для будущих войн.

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"Если армия Китая сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, она может значительно увеличить свои шансы на быструю победу в блицкриге на Тайване", - сказал Фишер.

Гордон Чанг предполагает, что китайские офицеры на фронте в Украине не только наблюдают и докладывают об увиденном домой, но и могут давать советы своим российским коллегам.

Что касается сотен китайских наемников, которые по собственной инициативе подались в российскую армию, это также произошло с молчаливого согласия китайского правительства, сказал Чангу эксперт из аналитического центра Sinopsis Чарльз Бертон.

"Си [Цзиньпин] уделяет особое внимание взаимодействию своих граждан с близкими партнёрами, такими как Россия. Несколько сотен китайцев военного возраста, которые покинули страну, чтобы воевать в чужой войне, - это, бесспорно, то, о чем Пекин мог бы знать", - сказал он.

Бертон также обеспокоен тем, что китайская помощь может стать тем долгом, за который Россия потом будет вынуждена расплачиваться в китайской войне за Тайвань. То есть в следующей большой войне в Восточной Азии армии Китая, России и КНДР будут воевать вместе.

"Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, пусть и просто наемники, воюют в Украине. США и другие страны не взыскали с Китая никаких расходов за его широкую поддержку российских военных усилий. Поэтому нас не должно удивлять то, что Пекин теперь считает, что может безнаказанно отправлять солдат воевать в Европе", - резюмирует обозреватель.

Китайские граждане на войне в Украине

Как писал УНИАН, по данным украинской разведки, по меньшей мере 155 граждан Китая участвуют в боевых действиях в составе российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вербует китайских наемников через социальные сети, в частности TikTok. Официальный Пекин, по словам Зеленского, осведомлен об этом.

В апреле украинские силы взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Пленные имели при себе документы, подтверждающие их гражданство. Один из них заявил, что не ожидал оказаться в зоне боевых действий.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что проверяет информацию об участии своих граждан в боевых действиях в Украине и не поддерживает их участие в конфликте. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность, отметив, что Китай поставляет России около 80% товаров двойного назначения, необходимых для ведения войны.

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