США признают переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха. С большой вероятностью, переговоры окончательно сорваны. Но наша дальнейшая судьба все равно в большой степени будет зависеть от позиции президента США. Поэтому нам нужно попытаться понять его логику.

Итак, что думает Дональд Трамп?

Виноваты обе стороны. Каждый, правда, виноват по-своему. Что касается Украины, то заявление Уиткоффа о территориях, которыми не хочет делиться Украина , с одной стороны слабое (делиться территориями не хочет никто в мире). С другой - важно то, что несмотря на риторику, нас никто не заставлял подписывать такой документ. А возможность у США есть.

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При этом россияне не получили и не получат никакой уступки, потому что не подписали перемирие. Санкции будут действовать, и я не исключаю, что они будут усиливаться. Параллельно, страны Персидского залива начали игру на понижение цены нефти и расширение своего экспорта. Это главное следствие торговых войн, которые начал Трамп.

Думаю, что соглашение о наших недрах предусматривает продолжение военно-технической помощи со стороны США, а это сверхважно сейчас.

Единственное, что стоит отметить, так это то, что самая тупая риторика - это слова, что Трамп провалил переговоры. Нам выгодно говорить, что переговоры сорвал Путин. Но антиамериканизм (антитрампизм) часто побеждает здравый смысл при внешней коммуникации.

Теперь, практически окончательно, можно говорить, что переговоры США - ЕС - Украина становятся самыми важными для нас. Трамп ведет супер сложную игру с ЕС. Тема договоренностей - обнуление пошлин и заказ в 300 млрд долларов на оружие из США. По сути, это ответ на почти зеркальные предложения из Китая.

Проигрыш в этих переговорах - это победа Пекина в геополитической битве за Европу. А именно это является главной войной мира, как бы это неприятно ни было для нас.

Победа в переговорах - это создание зоны свободной торговли США, ЕС, а в будущем еще Япония, Южная Корея, Австралия и Британия. Проще говоря, всего самого богатого мира. Эти переговоры будут длиться несколько месяцев. Мы только на старте этого процесса. Но, повторюсь - это главная геополитическая игра мира.

Параллельно США готовятся к переговорам с Китаем. Пока непонятны даже контуры. Но они, с определенной долей вероятности, станут прологом к следующему раунду переговоров по нашей войне. И этот раунд наступит в конце 2025 - начале 2026 года.

Сейчас нам нужно готовиться к сверхсложному военному лету. Путин ставит на это лето, как Гитлер на вундерваффе.

И несмотря на экономические проблемы и экономический кризис, который может наступить, если нефть будет держаться на нынешнем уровне следующие 4-6 месяцев, Путин сейчас положит многое на наступление. А нам просто нужно выйти из избирательной логики действий и риторики. Хотя это - нечто фантастическое.

И последнее. Президент США Дональд Трамп оставил себе 5-7 дней для попытки переломить позицию Путина. Несмотря на сверхнизкую вероятность такого сценария, все же минимальное окно возможностей есть.

Вадим Денисенко, политолог