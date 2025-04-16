Украина никогда не изменит своей позиции по трем принципиальным моментам.

В Министерстве иностранных прав подчеркнули, что в процессе мирного урегулирования и прекращения войны Украина никогда не откажется от тех территорий, которые подверглись российскому нападению и оккупации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

В частности, спикер прокомментировал слова специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что единственное, на чем Россия будет сосредотачиваться на переговорах, это вопрос "пяти территорий".

"Украина является целостной, соборной в пределах международно признанных границ (государством - УНИАН). Эта позиция Украины неизменна и не изменится никогда", - подчеркнул Тихий.

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В то же время, он отметил, что Украина имеет три принципиальных момента в рамках более широкого и длительного процесса к мирному урегулированию. Речь идет не только о прекращении огня, а о реальном прекращении войны.

"Первый момент - Украина никогда не признает никаких украденных Россией территорий как российских. Второе - Украина никогда не согласится ни на одно ограничение своей обороноспособности, своих Вооруженных сил или военной помощи от партнеров. И третье - ни одна тертя страна не имеет права вето в выборов Украины в какие альянсы и союзы ей вступать", - подчеркнул Тихий.

По его словам, есть три простых принципиальных пункта, на которых Украина будет настаивать в процессе более долгосрочного мирного урегулирования.

"Эти пункты не выдуманы из воздуха. Это все принадлежит Украине по международному праву, по Уставу ООН. Это не просто выдумки Украины. Это очень важно подчеркнуть. Это все нам принадлежит по международному праву и Уставу ООН", - сказал Тихий.

Спикер добавил, что российские требования к Украине не являются легитимными по определению, потому что она не имеет права выдвигать какие-то претензии на украинские регионы, говорить Украине о запрете вступления куда-то, о каких-то ограничениях ВСУ и еще каких-то внутренних законах Украины.

Уиткофф раскрыл "ключ" к мирному соглашению по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, подытоживая свои переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе, заявил, что "ключ" к общему соглашению о мире вращается вокруг "пяти территорий".

Спецпредставитель назвал переговоры "убедительными" и добавил, что обсуждались шаги, которые могли бы закончить войну в Украине и "привести к возможностям для бизнеса".

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