В Госдепе подчеркнули, что имеют инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер.

США готовы использовать все средства, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Ирана, который поставляет оружие России для войны в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы сосредоточены на угрозе, которую составляет иранская технология БПЛА", – отметил Прайс.

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По его словам, иранские дроны уже использовались в боевых действиях в Ираке, Сирии, а теперь поставляются и России.

"Мы собираемся использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых из этих технологий. У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном итоге соответствует нашей заинтересованности противодействовать потоку этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру и прерывать его", – подчеркнул Прайс.

Спикер добавил, что Штаты не будут анонсировать свои действия, но готовы на все.

"Мы собираемся использовать все средства. Мы не собираемся ничего убирать со стола. И в конце концов, мы собираемся сделать все возможное, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия", – подытожил представитель Госдепа США.

Иранское оружие на войне против Украины

В последнее время Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для атак по гражданской инфраструктуре Украины. По данным ГУР, Россия заказала у Ирана еще около 2,4 тысяч дронов. Впоследствии стало известно, что Иран хочет передать России баллистические ракеты и еще больше беспилотников.

США заявили, что взамен страна-агрессор может консультировать Иран по подавлению протестов в стране, которые продолжаются после смерти девушки, которую задержала полиция за нарушение правил ношения хиджаба.

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