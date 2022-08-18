Если такие санкции не сработают, то США может запретить Турции рассчитываться в долларах.

В случае экономического сближения Турции с Россией США может "порекомендовать" западным компаниям прекратить или сократить экономическое сотрудничество с Анкарой.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Американский чиновник отметил, что если Турция заключит формальное экономическое партнерство с Россией, Вашингтон рассмотрит возможность рекомендовать западным компаниям прекратить или сократить свои экономические связи с Анкарой.

"Мы считаем, что Турция должна быть глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", - сказал чиновник.

Если Турция будет обходить такие санкции, Вашингтон может пойти еще дальше, запретив ей с помощью вторичных санкций рассчитываться в долларах.

Как сообщал УНИАН, 5 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях. Также были анонсированы "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

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