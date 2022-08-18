Ранее стало известно, что в Украине Эрдоган будет продвигать идею дипломатического решения войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Украину предложит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает урецкий телеканал A Haber.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", - сообщил корреспондент телеканала из Львова, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Другой турецкий новостной телеканал CNN Turk добавил, что Зеленский и Путин могут провести встречу для определения "дорожной карты" по вопросу войны в Украине.

"Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове состоятся трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Как сообщал УНИАН, 17 августа военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Зеленским будут продвигать завершение войны с РФ дипломатическим путем, однако это российский план - сесть за стол переговоров прямо сейчас.

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