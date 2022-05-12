Также США требуют от Греции направить в Украину вооружение, в частности, батареи С-300, системы ПВО и бронемашины.

Вашингтон направил Греции официальное заявление с просьбой разрешить разместить истребители F-35 и F-15 на территории острова Крит.

В Афинах уже готовят ответ и, если соответствующая заявка будет одобрена, США смогут разместить истребители на авиабазе "Суда", сообщает турецкое издание Ulusal Kanal.

На острове расположен один из основных опорных пунктов НАТО в регионе. Там авиация США, вероятно, примет участие в военных учениях на территории Средиземноморья.

Пока неизвестно, сколько именно единиц техники и личного состава направят на остров, в инфраструктуру которого США в последние годы вложили крупные инвестиции. Также неизвестно как долго они останутся там.

Кроме того, издание сообщает, что США требуют от Греции направить в Украину вооружение, в частности, батареи С-300, некоторые системы ПВО и бронемашины типа БМП-1. В свою очередь Греция потребовала компенсировать вооружение и отправить его на такие острова, как Лесбос, Хиос и Родос.

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