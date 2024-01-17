Она добавила, что видит, как Украина побеждает обстоятельства.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала ситуацию с вопросом выделения помощи Украине.

В интервью "Суспільному" она отметила, что для Украины сейчас непростое время из-за постоянных российских обстрелов и неуверенности в помощи от ЕС и США, и во время своего визита в Киев 12 января она "почувствовала тревогу".

"Но утром я услышала от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что поддержка Украине со стороны ЕС гарантирована. Также, здесь, в Давосе, члены обеих палат нашего Конгресса, обеих партий, заверили, что собираются одобрить этот дополнительный пакет помощи Украине. Поэтому, по моим ощущениям, помощь уже на подходе", - отметила Прицкер.

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Она добавила, что видит, как Украина побеждает обстоятельства и украинская экономика растет.

"У вас на 17% выросли инвестиции. Государственные доходы выросли на 10% - это 4,4 миллиарда долларов. Черноморские пути функционируют. В конце года вы приняли значительный пакет реформ. Во время моего визита мы встретились со всеми партиями в Верховной Раде, и они сказали, что в 2024 году планируют поддержать необходимые реформаторские законы и что сосредоточены на работе по вступлению Украины в ЕС. Поэтому ситуация неоднозначная, но есть положительные тенденции", - подчеркнула она.

Она также добавила, что члены Конгресса понимают, что инвестируют в место, которое имеет возможности и потенциал. Понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но и за европейскую, американскую.

"Наши парламентские процессы могут быть кое-где беспорядочными, но здесь речь идет о неотложных вопросах и все хорошо осознают вызовы", - подытожила Прицкер.

Помощь от США

Белый дом еще в 2023 году запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы без окончательного голосования. Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы.

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы. Президент и его помощники предупредили, что отказ одобрить финансирование может принести победу президенту РФ Владимиру Путину.

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