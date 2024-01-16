Премьер считает, что предоставление этих денег "ничего не решит".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал решение Венгрии ветировать предоставление Украине 50 миллиардов евро от Европейского Союза.

Как пишет Европейская правда, с таким заявлением он выступил после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Фицо считает, что даже если Украина получит эту поддержку, через несколько лет ситуация в этой войне не изменится.

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинулся вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится... Найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим - то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там", - сказал он.

Также словацкий премьер повторил тезисы российской пропаганды о том, что западные партнеры якобы запретили украинским властям заключить перемирие в начале полномасштабной войны, потому что хотели получить "раненого русского медведя на тарелочке".

"Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей оказывается способом, который не имеет никакого эффекта. Мы сейчас платим 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции... как долго это должно продолжаться?" - добавил Фицо.

Венгрия блокирует помощь Украине: что известно

Напомним, на последнем саммите ЕС Венгрия ветировала решение о выделении большой финансовой помощи Украине.

СМИ писали, что страны-члены ЕС пытаются достичь согласия всех участников, однако и ищут способы обойти вето. Financial Times сообщила о подготовке резервного плана для выделения помощи на сумму до 20 миллиардов евро.

Также сообщается, что большинство политических групп в Европарламенте могут лишить Венгрию права голоса.

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