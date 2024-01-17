Запрос Байдена на более чем $110 млрд помощи Украине, Израилю и границе был задержан из-за спора с республиканцами.

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы.

Президент и его помощники предупредили, что отказ одобрить финансирование может принести победу президенту РФ Владимиру Путину, чьи войска вторглись в Украину два года назад, пишет The New York Times.

На вопрос журналистов о том, является ли приглашение Байдена сигналом о том, что Белый дом может предложить республиканцам что-то новое, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что переговоры "продолжаются". "Мы считаем, что все идет хорошо, и хотим увидеть двухпартийное соглашение...", - отметила она.

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В связи с этим издание напомнило, что на выходных Байден заявил, что готов пойти на уступки в вопросе границы.

Встреча в Белом доме станет первой личной беседой между Байденом и лидерами Конгресса за последние несколько месяцев. А помощники президента по законодательству и нацбезопасности вели переговоры со своими коллегами на Капитолийском холме еще до рождественских каникул.

Белый дом находится под растущим давлением со стороны лидеров обеих партий, требующих решения миграционного кризиса в США.

Помощь США Украине

В конце 2023 года США предоставили новый пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.

При этом Белый дом еще в 2023 году запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы без окончательного голосования. Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы.

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