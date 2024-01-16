По данным СМИ, об этом Майк Джонсон сообщил в частном разговоре с республиканцами.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не примет какое-либо соглашение с Сенатом и Белым домом о безопасности границы, что предусматривало бы продолжение помощи Украине. Как информирует Fox News, об этом Джонсон в частном порядке сообщил однопартийцам по Республиканской партии в Палате представителей.

По словам одного из депутатов-республиканцев, спикер сказал, что Палата представителей не поддержит ничего, кроме закона о безопасности границы с Мексикой, известного как HR2.

"Это произошло в тот момент, когда двухпартийная группа сенаторов обсуждает, каких компромиссов по пограничной политике можно достичь в обмен на поддержку республиканцами запроса демократов на дополнительное финансирование в размере 110 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других гуманитарных целей", - напоминает издание.

По словам источника, Сенат близок к соглашению о границе. В то же время другой депутат-республиканец выразил убеждение, что ни один из его однопартийцев не поддержит соглашение с Сенатом.

"Где в этом безопасность границы? Нам нужен HR2 или функциональная альтернатива, но спикер правильно говорит, что президент в одностороннем порядке внес более 60 изменений в политику, которые демонтировали нашу безопасность границ и привели нас туда, где мы есть. Он может в одностороннем порядке это исправить сегодня без каких-либо законодательных действий", - подчеркнул законодатель.

Помощь США Украине - последние новости

Украина "остро" нуждается в поддержке США. Об этом недавно заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что помощь, которую США оказывали Украине, сейчас прекратилась, а "атаки, которые проводят россияне, только усиливаются".

В декабре законодатели от Республиканской партии США ушли на рождественские каникулы, так и не согласовав помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: