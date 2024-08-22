Самая дорогая картина в мире, автором которой является Леонардо да Винчи, уже несколько лет хранится на таможенном складе в Швейцарии.
Как отмечает Bild, о судьбе "Спасителя мира", проданного аукционым домом Christie's в 2017 году за рекордные $450 млн, ничего не было известно несколько лет.
Говорили, что купил эту картину наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, но официально он никогда этого не подтверждал.
Американский профессор и эксперт по Ближнему Востоку Бернард Хейкель узнал от министра культуры Саудовской Аравии, что картина хранится на женевском таможенном складе. А саудовский кронпринц хочет построить для нее музей в Эр-Рияде. Но пока что таможня, а точнее, контролируемые таможней частные склады - лучшее для нее место, поскольку там поддерживаются идеальные температура и влажность, а сами здания надежно охраняются.
В целом на таможенном складе в Женеве хранится больше миллиона произведений искусства.
Картина "Спаситель мира"
В 2005 году это произведение искусства было продано всего за $1175. После масштабных реставрационных работ ее подали как произведение Леонардо да Винчи. Хотя среди искусствоведов бытует сомнение насчет авторства, ее цена к 2017 году резко выросла. Торги на аукционе Christie's начинались с оценки $100 млн. Организаторы торгов сказали, что покупателем якобы стал департамент культуры и туризма Абу-Даби. А раньше полотно принадлежало ккому-то российскому коллекционеру.