Италия передала Мексике сотни религиозных картин (видео)

Картины хранились в мексиканских церквях, где их и приобрел частный коллекционер из Милана.

Итальянские власти отдали в Мексику сотни картин с религиозными сюжетами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Все полотна написаны в 18-20 веках народными художниками, чьи имена неизвестны.

Картины хранились в мексиканских церквях, где их и приобрел частный коллекционер из Милана. Он владел картинами в течение нескольких десятилетий, а после смерти завещал их итальянским музеям.

Эксперты религиозных полотен решили, что они принадлежат мексиканскому правительству, поэтому картины должны быть возвращены.

Как сообщал УНИАН, в Андреевскую церковь вернули картину "Проповедь апостола Андрея" с изображением Тараса Шевченко.