Италия передала Мексике сотни религиозных картин (видео)
14:13, 07 марта 2019Мир
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Картины хранились в мексиканских церквях, где их и приобрел частный коллекционер из Милана.
Все полотна написаны в 18-20 веках / скриншот
Итальянские власти отдали в Мексику сотни картин с религиозными сюжетами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Все полотна написаны в 18-20 веках народными художниками, чьи имена неизвестны.
Картины хранились в мексиканских церквях, где их и приобрел частный коллекционер из Милана. Он владел картинами в течение нескольких десятилетий, а после смерти завещал их итальянским музеям.
Эксперты религиозных полотен решили, что они принадлежат мексиканскому правительству, поэтому картины должны быть возвращены.
Возвращенное искусство. Итальянские власти отдали в Мексику сотни картин с религиозными сюжетами
Как сообщал УНИАН, в Андреевскую церковь вернули картину "Проповедь апостола Андрея" с изображением Тараса Шевченко.
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