Это опасность для всего современного цивилизованного мира, заявил боец.

Существование России и ее крепкого и эффективного союза с такими странами, как Иран или Северная Корея - угроза не только для Украины, уверен заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Это опасность для всего современного цивилизованного мира", - заявил он.

По его мнению, у всех на глазах создается "корпорация зла" при участии государств с безумными диктаторскими режимами.

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"Сегодня они объединились якобы только против Украины, а завтра они объединятся против всех цивилизованных стран. Зря мировое сообщество им не препятствует, потому что, когда наступит завтра, их союз уже будет гораздо сильнее", - добавил Жорин.

Иран передал России ракеты - актуальное

Напомним, Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты. Позже в ЕС описали, какие рассматривают варианты относительно санкционного наказания Ирана за это.

О поставках ракет России Ираном заявил и президент Украины Владимир Зеленский: "Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока".

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