В Украине считают действенными меры, которые готовятся в Евросоюзе.

Украину устраивают санкционные меры, которые готовит Евросоюз в ответ на поставки Ираном баллистических ракет для России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве.

Как отметил глава МИД Украины, он координирует действия с европейскими коллегами и одним из вопросов такого взаимодействия является тематика, связанная с предотвращением и реагированием в случае подтверждения поставки иранских ракет в РФ.

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"Коллеги нас слышат. Они тоже реагируют для того, чтобы это предотвратить, если это еще не произошло, или реагировать по факту, если это будет подтверждено. Мы сейчас во взаимодействии с украинскими спецслужбами проводим мероприятия для подтверждения этой информации. И уже исходя из этого, будет прорабатываться позиция украинской стороны", - пояснил Сибига.

Он добавил, что Украина выразила обеспокоенность в связи с появлением данных о возможной поставке иранских баллистических ракет России.

"По дипломатическим каналам мы довели это беспокойство иранской стороне и предупредили, что оно будет иметь разрушительные последствия для двусторонних отношений", - сказал Сибига.

В свою очередь, глава МИД Литвы отметил, что его страна поддерживает все европейские санкции против Ирана из-за поддержки усилий России в войне против Украины.

В то же время, Ландсбергис добавил, что будет очень неприятно снова видеть, что на процесс обсуждения санкций уйдет много времени. Он выразил мнение, что лучше всего ввести санкции против российских аэродромов. "И Украина будет готова применить санкции благодаря ракетным дальнобойным ударам, если Украине будет разрешено это сделать. Поэтому, это будет лучший ответ, немедленный ответ, который не потребует от 27 стран согласования за столом переговоров", - подчеркнул Ландсбергис.

Передача иранских ракет России

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства России. По его словам, Евросоюз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе благодаря новым и существенным санкциям против Ирана, которые будут предусматривать определение лиц и компаний, причастных к иранской программе баллистических ракет и дронов. Также в ЕС рассматривают ограничительные меры в авиационном секторе Ирана.

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