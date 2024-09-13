В частности, это могут быть санкции против физических и юридических лиц, а также против авиационного сектора Ирана.

В Европейском Союзе рассказали, какие рассматривают варианты относительно санкционного наказания Ирана за поставки баллистических ракет в Россию. Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства в Россию.

Он подчеркнул, что эта передача является прямой угрозой европейской безопасности и представляет собой значительную эскалацию с материальной точки зрения из-за предоставления иранских дронов и боеприпасов, которые Россия использует в ее незаконной агрессивной войне против Украины.

"Это происходит в разгар самых последних атак России против Украины, включая применение баллистических ракет и дронов, что доказывает ее четкую настроенность продолжать жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, особенно нацеленную на критическую энергетическую инфраструктуру в попытке вызвать как можно большее количество потерь жизней среди гражданского населения и нанести полномасштабные разрушения. Иранские баллистические ракеты теперь могут быть применены, чтобы вызвать дальнейшие страдания и разрушения в Украине", - подчеркнул Боррель. Видео дня

Топ-дипломат ЕС добавил, что позиция Евросоюза относительно вовлеченности Ирана в войну, которую ведет Россия, всегда была четкой. В частности, Евросоюз постоянно решительно предостерегал Иран не поставлять баллистические ракеты в Россию.

"Европейский Союз отреагирует быстро и в координации с международными партнерами, в том числе благодаря новым и существенным ограничительным мерам против Ирана, которые будут предусматривать определение лиц и компаний, причастных к иранской программе баллистических ракет и дронов, и, в этой связи, также рассматривает ограничительные меры в авиационном секторе Ирана", - отметил Боррель.

Передача Ираном баллистических ракет РФ

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз получил информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты. В ЕС отметили, что поставки баллистических ракет будет означать "существенную материальную эскалацию поддержки Ираном незаконной агрессивной войны России против Украины".

Впоследствии Пентагон уточнил, какие именно ракеты Иран передал России. Там отметили, что Иран передал РФ определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360.

Вас также могут заинтересовать новости: