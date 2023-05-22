Толчком к соглашению о безопасности стало желание Запада увеличить поддержку Киева.

По мере того, как Украина вступает в решающий этап войны с Россией, лидеры США и НАТО объединяются вокруг укрепления украинской обороны и стремления гарантировать суверенное будущее страны. Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента Байдена, сравнивали с тем, что есть сейчас у Израиля.

Издание The Wall Street Journal пишет, что спустя несколько месяцев войны упорная борьба за Бахмут заняла центральное место. Но после того, как в минувшие выходные почти полностью разрушенный украинский город попал в руки группы российских наемников "Вагнер", в центре внимания оказалась более серьезная задача: как превратить страну в оплот против российской агрессии.

Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью The Wall Street Journal, что соглашение о безопасности для Украины в израильском стиле будет отдавать приоритет поставкам оружия и передовым технологиям. По словам западных официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, это соглашение о безопасности будет связано с процессом продвижения к будущему членству Украины в НАТО, но не приведет к фактическому повороту Организации Североатлантического договора в сторону любого конфликта с Россией.

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"Обсуждение этого вопроса продолжается прямо сейчас", — сказал Дуда, который был одним из самых стойких сторонников Украины в ее усилиях по отражению российского вторжения.

Дуда не уточнил, какое оружие или технологии могут быть переданы Украине в соответствии с соглашением, но Польша уже поставила Киеву советские самолеты МиГ-29, среди другой военной техники.

А на прошлой неделе Байден сказал своим коллегам из "Большой семерки", что США поддержат обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, что является важным шагом на пути к поставкам истребителей американского производства.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил в субботу, что отправка F-16 в Украину приведет к эскалации конфликта.

"Мы видим, что западные страны продолжают придерживаться сценария эскалации, который несет для них огромные риски", — сказал он, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Учитывая, что до членства Киева в НАТО, возможно, еще несколько лет, ряд обязывающих договоренностей о безопасности станет способом немедленно помочь украинским военным, поскольку они готовятся к ожидаемому контрнаступлению, направленному на вытеснение России с территории, на которую она претендовала после штурма страны в 2022 году.

Толчком к соглашению о безопасности стало стремление Запада увеличить свою поддержку Киева, в том числе предоставить танки, современные системы ПВО американского и немецкого производства, а также увеличить производство снарядов и боеприпасов, необходимых на передовой. Часть миллиардов долларов западной военной помощи, предназначенной для обеспечения Украины, а не России, определяет ее будущее.

По словам Дуды, Байден, посетивший Польшу в феврале, обсудил концепцию израильской модели. В настоящее время он набирает обороты среди западных союзников в рамках повестки дня саммита НАТО в июле в Вильнюсе. Ожидается, что соглашение о безопасности, основанное на предложении, известном как Киевское соглашение о безопасности, будет подписано после саммита НАТО, сообщили официальные лица, знакомые с ходом переговоров.

Представитель администрации США сказал, что обсуждение израильской модели возникло как способ решения основных проблем безопасности Украины, признавая, что она не скоро получит членство в НАТО. Но даже если это в общих чертах основано на израильской модели безопасности, сказал чиновник, контуры оборонного соглашения Украины остаются изменчивыми.

"Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель", — сказал официальный представитель США.

Израиль не является членом НАТО, и США не обязаны приходить на помощь стране по договору. Но на протяжении десятилетий у Израиля были особые отношения с США, поскольку он был самым стойким партнером Вашингтона на Ближнем Востоке, а также крупнейшим совокупным получателем иностранной помощи США со времен Второй мировой войны.

Помощь США Израилю в настоящее время изложена в 10-летних соглашениях, и последнее из них обязывает Вашингтон предоставить военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов в период с 2019 по 2028 год.

Подобная договоренность с Украиной может изменить ход ее нынешнего конфликта с Россией, говорят западные официальные лица.

"Сегодня Россия должна понять, что Украина получила эти гарантии безопасности и что они не исчезнут ни со временем, ни с усталостью Запада", — сказал Дуда, подчеркнув, что это предложение не будет связано ни с каким мирным процессом или переговорами между Киевом и Москвой.

Кремль заявил в 2021 году, что вступление Украины в НАТО будет красной линией. Украина не стала частью Альянса, но Россия все равно вторглась в страну.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что цель Украины — вернуть себе все земли, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым. Он отверг идею прекращения огня с Россией, утверждая, что любая пауза в боевых действиях позволит истощенным вооруженным силам Москвы перегруппироваться и начать новые атаки в будущем.

Концепция израильской модели была впервые разработана в сентябре Андреем Ермаком, главным помощником Зеленского, и Андерсом Фог Расмуссеном, бывшим главой НАТО, по словам людей, знакомых с ее происхождением.

"Украине нужны железные и прочные гарантии безопасности", — сказал Ермак в заявлении для журнала. Он добавил, что такие гарантии должны оставаться в силе до тех пор, пока его страна не вступит в НАТО.

Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где Альянс, как ожидается, создаст новый орган, известный как Украинский совет НАТО, который послужит воротами к будущему членству, заявили несколько европейских и натовских официальных лиц. По словам официальных лиц, Украина будет иметь право созвать заседание совета и обращаться за помощью, которую затем будут оказывать отдельные страны-члены.

США будут выступать в качестве главного гаранта мер безопасности с участием европейских членов НАТО, сказал Фабрис Потье, бывший политический руководитель НАТО и помощник Расмуссена, который помог разработать предложение и представил его правительствам некоторых западных стран.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Официальный Киев намерен вступить в НАТО, чтобы получить действенные гарантии безопасности о ненападении в будущем, в том числе и со стороны Российской Федерации. На данный момент Украина не может вступить в Альянс из-за войны с РФ, но делает все возможное, чтобы присоединится в договору Североатлантического союза после победы над российскими оккупантами.

21 мая 2023 года президент Владимир Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" определиться насчет гарантий безопасности для Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Отмечается, что Украина ожидает получить четкие сигналы насчет вступления в НАТО уже в июле. Ведь Киев подал заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.

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