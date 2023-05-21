Президент предложил обсудить шаги по реализации украинской формулы мира и детали организации мирного саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" (G7) определиться насчет гарантий безопасности для Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован в июле этого года.

Об этом Зеленский сказал во время своего выступления на сессии саммита стран "Большой семерки" и Украины. Украинский президент отметил, что почти за 15 месяцев полномасштабной войны в Украине мировыми лидерами были приняты сотни решений насчет безопасности, в частности, оборонной поддержке, санкций против агрессора, финансовой устойчивости Украины.

"Каждое решение для защиты Украины и свободы гарантирует сохранение международного порядка, основанного на правилах. Как из кирпичиков растет дом, так и из наших с вами решений растет свобода... и наш ответ, по сути, является основой для обязательных правил предотвращения агрессии", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, сейчас в мире есть "зонты безопасности", которые должны открыться, "когда небо почернеет".

"Но как это будет, и выстоит ли свобода во время, пока "зонт безопасности" будет расширяться на нового союзника? Так же, как наши с вами действия в течение этой войны спасли международное право и свободу, наши гарантии безопасности будут работать на недопущение трагедии войны. Они будут работать, чтобы остановить потенциального агрессора. Украина хотела бы, чтобы наши команды расставили точки над "і" в деле гарантий безопасности к Вильнюсу - саммиту, которого ожидает Евроатлантика", - сказал Зеленский.

Также президент предложил уже сегодня обсудить шаги реализации украинской формулы мира.

"Нас объединяет еще один принцип - рациональность. Мы всегда действуем практично, защищая наши ценности. И очевидным выражением рациональности является украинская формула мира. Я благодарю вас за поддержку нашей формулы. Накануне я был на саммите Лиги арабских государств, и мы делаем все, чтобы объединить весь мир вокруг формулы мира - вокруг мирного саммита, который даст толчок реализации формулы. Хотелось бы в рамках наших встреч сегодня обсудить шаги по реализации формулы и детали организации мирного саммита", - обратился Зеленский к присутствующим лидерам.

Важные новости о Зеленском - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 мая, Владимир Зеленский прибыл в Японию, где проходит саммит "Большой семерки". Он провел ряд встреч и переговоров с лидерами G7. Обсуждались вопросы военной поддержки Украины, в частности, речь шла и о современных истребителях. И вчера во второй половине дня оборонное ведомство Украины анонсировало, что самолеты F-16 появятся в небе Украины уже этой осенью.

Напомним, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года Украина ожидает получить четкие сигналы насчет евроатлантической интеграции. 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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