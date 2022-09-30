Речь идет, в том числе, о расширении международной коалиции в поддержку Украины, увеличении поставок оружия в Украину, существенном увеличении санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других, вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о семи элементах, которые необходимы для обеспечения коллективной безопасности Украины.

Об этом глава МИД сообщил в Facebook по итогам участия в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сегодня гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно, лишь обеспечив действие семи элементов", - подчеркнул Кулеба.

Видео дня

В частности, первый элемент - это расширение международной коалиции в поддержку Украины.

"На это работает интенсивная дипломатия последних недель, включая десятки переговоров президента и активную работу украинской делегации на Генассамблее ООН, где мы сосредоточили свое внимание на привлечении, прежде всего, стран Азии, Африки и Латинской Америки", - заявил Кулеба.

Второй элемент - это увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических препон для всех типов и объемов оружия для украинской армии.

"Мы сделаем все, чтобы после этой попытки аннексии Украина получила еще больше оружия", - подчеркнул Кулеба.

Третий элемент - существенное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других.

Четвертый - вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года", - отмечает Кулеба.

Пятый элемент - это Киевский договор безопасности как гарантия безопасности для Украины на пути к украинскому членству в НАТО.

Шестой - Киевский договор безопасности как модель безопасности для всех стран, которые не являются участниками коллективных договоров безопасности или пока не имеют гарантий безопасности от третьих стран.

И седьмой элемент - активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Победа Украины - это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", - заявил Кулеба.

"И наш сигнал всему миру и государству-агрессору сегодня: пытаясь аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, Путин пытается захватить территории, которые он даже физически не контролирует на земле. Для Украины ничего не меняется: мы продолжаем освобождать нашу землю и свой народ, восстанавливая нашу территориальную целостность", - подытожил глава МИД.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел меры, которые необходимы для обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Вас также могут заинтересовать новости: