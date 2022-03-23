Франция предоставляет бесплатные убежища украинским беженцам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года почти 4 миллиона украинцев покинули свои дома. Многие переселенцы ищут спасение от войны в странах Европы. Франция - одна из стран, которая предлагает жилье и временную защиту украинцам.

Правила въезда во Францию для украинцев

Если у вас есть загранпаспорт, паспорт Украины в виде карты или справка об удостоверении личности, выданная Посольством Украины, то дополнительных документов не нужно.

При въезде в любую страну Шенгенской зоны на пути к Франции желательно получить штамп о пересечении границы в паспорт, или справку о пересечении границы.

Если у беженцев нет ни одного документа из первых двух пунктов, ему нужно посетить Посольство Франции в любой стране Шенгенской зоны. Там ему выдадут разрешение на въезд во Францию.

Украинцы должны иметь сертификат про вакцинацию от коронавируса, либо отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до приезда во Францию) или теста на антигены (не более чем за 48 часов до приезда).

Временная защита

Украинским беженцам может быть предоставлена временная защита во Франции. Как её получить - читайте в инструкции. Беженцы не обязаны получать временную защиту. Они могут пребывать во Франции на законных основаниях 90 дней подряд. Если вы планируете оставаться дольше, вам нужно обратиться в префектуру департамента по месту пребывания. Найти ближайшую префектуру можно на карте.

Жилье и помощь беженцам во Франции

С 17 марта в Париже работает Центр для приема граждан Украины (Urgence Ukraine), где переселенцам помогают по вопросам временного поселения, оформления статуса временной защиты, медицинской и социальной помощи.

Переселенцы из Украины могут обращаться в пункт приема беженцев по адресу Paris Expo de Versailles - Hall 2.1 - avenue Ernest Renan 75015 Paris (станция метро Porte de Versailles). Он работает с 9:00 до 18:00, на месте есть переводчики. Здесь вам предоставят проживание.

В других городах Франции обращайтесь за проживанием и медицинской помощью в местную префектуру - карта.

Беженцы также могут найти палатки волонтеров Красного креста на французских вокзалах.

В Париже переселенцы могут обращаться на горячую линию 01 87 66 66 12 (нажмите 2 для выбора украинского языка).

Полезные Телеграм-каналы для беженцев:

https://t.me/refugeesinFrance

https://t.me/+KUk3d_a3w7dkYWI0

https://t.me/ukrainieninfrance

Вас также могут заинтересовать новости: