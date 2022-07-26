Его речь могла бы понравиться "даже самым откровенным расоненавистникам" и была "крахом", считает советник.

Один из старейших советников Виктора Орбана, Жужа Хегедюш, подала в отставку из-за речи премьер-министра для "самых кровожадных расоненавистников".

Об этом сообщает hvg.hu.

Жужа Хегедюш, советник Орбана по вопросам социальной интеграции, решила прервать их 20-летние дружеские отношения из-за его скандальной речи. В письме премьеру она написала:

"Мне искренне жаль, что мне приходится прекращать отношения из-за такого постыдного положения, которое, хотя и становилось для меня все более и более тяжелым после вашего нелиберального поворота, все же казалось устойчивым в краткосрочной перспективе. Однако после такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода. … Я теперь вынуждена публично расстаться с вами из-за того, что было сказал в Бэиле-Тушнад".

Жужа Хегедюш сказала, что его "откровенно расистская речь, которая понравилась бы даже Геббельсу, вышла за рамки приемлемого". Также советник припомнила Орбану гомофобный закон, обвинила его в слишком радикальной антиевропейской и антимигрантской позиции.

Она выразила надежду, что Орбан сможет "смыть хотя бы обвинение в пропаганде откровенно расистской политики, которая сейчас неприемлема даже для западноевропейских крайне правых".

Резюмируя, она подчеркнула, что его речь могла бы понравиться "даже самым откровенным расоненавистникам" и была "крахом".

"Это резко контрастирует с Виктором, нанявшим меня в ноябре 2002 года, с которым было приятно работать до 2013 года", - добавила Хегедюш.

Как писал УНИАН, скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало во время его ежегодной речи в Бэиле-Тушнаде, Румыния.

Ранее там же он высказывал свои основные политические идеи. В частности, в 2014 году он впервые именно тут заявил о том, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

В своей речи Орбан заявил, что венгры - "не смешанная раса, а смесь народов, живущих в нашем собственном европейском доме".

"Мы готовы смешаться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", - сказа он и добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями".

Это заявление осудили президент венгерской религиозной организации Mazsihisz Андраш Хейслер, главный раввин страны Роберт Фрёлих, ряд европейских политиков.

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