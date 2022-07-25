Слова премьера Венгрии вызвали возмущение среди европейских политиков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за националистических заявлений. Он выступил против смешения европейских и неевропейских рас.

Об этом сообщает The Guardian

Слова венгерского политика вызвали массовое возмущение оппозиционных партий и ряда европейских политиков

"Мы (венгры – УНИАН) не смешанная раса... и мы не хотим становиться смешанной расой", - заявил политик.

По его словам, страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями".

Стоит отметить, что Орбан уже ранее делал подобные заявления, но этот раз он использовал особо резкие ультраправые термины.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из приспешников президента Российской Федерации Владимира Путина. Он неоднократно пытался продвигать идеи "русского мира" в Европе и всячески старался противостоять введению антироссийских санкций.

Из-за своего желания помочь Путину премьер Венгрии неоднократно попадал в скандалы. Так, Орбан оскандалился заявлением, что Евросоюзу нужна новая стратегия по войне в Украине, поскольку санкции против Москвы "не сработали". Также он заявил, что войны в Украине можно было избежать.

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