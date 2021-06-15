Парламент Венгрии принял закон, ограничивающий доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерных людях.
Об этом пишет DW.
За закон проголосовали 157 депутатов из националистической партии "Фидес" и ультраправой оппозиционной партии "Йоббик". Против выступил один внефракционный левый депутат.
Представители либеральных и левых партий вышли из зала в знак протеста.
Читайте такжеГлава Ryanair: после сигнала об угрозе взрыва пилот был вынужден сесть в МинскеОтныне в стране для детей и молодежи запрещены книги, фильмы и информация, изображающая другие виды сексуальности. Запрет касается и рекламы.
Это часть законодательства, которое включает более жесткое наказание за сексуальное насилие против детей и молодежи, а также создание "реестра педофилов".
В правительстве заявили, что таким образом пытаются защитить право детей на их полученную при рождении гендерную идентичность.
Ассоциации ЛГБТ-сообщества и правозащитные организации осудили закон как дискриминационный и поощряющий цензуру.
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