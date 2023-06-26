Совместное заявление президента США и премьер-министра Индии неслабо всколыхнула геополитику. Американо-индийское всеобъемлющее глобальное и стратегическое партнерство приобретает черты, которые существенно уменьшают присутствие московитов в индийских делах, где они традиционно – еще со времен другой империи, которая уже покоилась в боге - чувствовали, как у себя дома.

Аналитикам из многих сфер деятельности будет достаточно "еды" для детального исследования. Порядок расположения направлений хоть и указывает на степень важности, но не обязательно чего-то второстепенного:

планирование технологического партнерства на будущее;

обеспечение оборонного партнерства следующего поколения;

катализатор перехода к чистой энергии;

углубление стратегической конвергенции (вопрос помощи Украине и ее восстановления именно здесь);

стимулирование глобального роста;

расширение прав и возможностей будущих поколений и защита здоровья людей и т. д.

Пилотируемые космические полеты уже не могут удержать в орбите московитов даже традиционных партнеров.

Итак, в начале первого направления обе стороны приветствовали инаугурацию инициативы по критическим и новым технологиям (iCET) от января 2023 года и сразу перешли в космос. Этот пункт заявления звучит так: "Президент Байден и премьер-министр Моди взяли курс на достижение новых рубежей во всех секторах космического сотрудничества. Лидеры аплодировали нашему растущему сотрудничеству в области науки о Земле и космосе, а также космических технологий. Они приветствовали решение НАСА и ISRO разработать стратегические рамки сотрудничества в сфере пилотируемых космических полетов до конца 2023 года.

Лидеры приветствовали объявление NASA о повышении квалификации индийских астронавтов в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, с целью установления совместных усилий на Международной космической станции в 2024 году.

Лидеры отметили доставку спутника NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) в спутниковый центр ISRO в Бангалоре, Индия, и с нетерпением ожидали запуска NISAR в 2024 году с космодрома в Индии.

Приветствуя космическую политику Индии-2023, лидеры призвали к усилению коммерческого сотрудничества между частным сектором США и Индии по всей цепочке создания стоимости космической экономики, а также к решению вопросов экспортного контроля и содействие трансфера технологий.

Президент Байден глубоко оценил подписание Индией договоренностей "Артемиды", которые продвигают общее видение освоения космоса на благо всего человечества".

А теперь разберем по полкам обозначенные "хуки", полученные "болотными".

Пилотируемые космические полеты уже не могут удержать в орбите московитов даже традиционных, полученных в наследство от СССР, партнеров (а ведь как дышали, как дышали!).

За последние несколько лет на болотах подготовили четырех индийских граждан для полетов на "Союзах", сшили для каждого индивидуальные скафандры, изготовили персональные кресла и ложементы, чтобы установить в своих консервных банках. А тут-бац!.. И уже готовиться будущие индийские астронавты будут в Хьюстоне и изучать Crew Dragon от SpaceX, чтобы в следующем году на них отправиться к Международной космической станции (МКС).

На болотах остается лишь исподтишка втираться.

А чтобы не считалось это разовой акцией, поэтому и срочно разрабатываются стратегические рамки, ограниченные лишь жизненным циклом МКС (до 2031 года).

Потом. Революционное решение Индии в представленной в этом году их космической политике по коммерциализации космоса и запуску космической экономики – не является данью моде. И практическая встреча премьер-министра Индии с владельцем SpaceX не является случайностью. А понимание барьеров на пути к интенсификации коммерческих связей между космическими фирмами обеих стран реально поспособствуют появлению исключений в жестких нормах экспертного контро США и в вопросах защиты космических технологий при их передаче.

Там, где нет космической экономики (типа как в России) – нет будущего.

Наступит. Желание Индии присоединиться к договоренностям "Артемиды" вообще демонстрирует цивилизационный выбор крупнейшей по населению страны на Земле. И ставка в пользу программ освоения глубокого космоса с партнерами, где не существует высокомерного отношения авторитарных режимов, этому подтверждение.

Равноправие в вопросах стандартов по техническому взаимодействию, справедливое распределение ресурсов и результатов, оперативный обмен ключевыми данными для устойчивого развития космической деятельности участников "Артемиды" – это привлекает и вдохновляет.

В итоге, на болотах остается лишь исподтишка втираться.

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по вопросов космической деятельности, экс-советник председателя Государственного космического агентства Украины